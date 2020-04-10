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Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ece Vahapoğlu: Doktor evimize geldi

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Ece Vahapoğlu: Doktor evimize geldi
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Ece Vahapoğlu, 4 aylık bebeği Efe’nin aşısını eve gelen doktorlara yaptırdığını söyledi.

Ece Vahapoğlu, 4 aylık oğlu Efe’nin sağlığına dikkat ediyor. Vahapoğlu, “Çoğu anne babanın bu belirsiz karantina döneminde bebeklerinin aşılarını nasıl yaptırıp yaptırmayacağı konusunda kafası karışık. Bizim de öyleydi. Hastaneye gitmek istemiyoruz ama aşıyı da çok fazla ertelemek istemiyoruz. Bu konu hassas bir konu, o yüzden ben tavsiye veremem; ama bizim aile olarak ne yaptığımızı bilgi amaçlı paylaşabilirim. Hastaneden evde bakım hizmeti aldık. Oğlumuz Efe’nin 4’üncü ay aşılarını eve gelen maskeli, önlüklü, ultra korumalı doktor yaptı” bilgisini verdi.

Ece Vahapoğlu: Doktor evimize geldi

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