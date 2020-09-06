MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEce Uslu:Hediye yerine bağış yapın
GeriMagazin Ece Uslu:Hediye yerine bağış yapın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 06.09.2020 - 07:58 | Son Güncelleme:

Ece Uslu:Hediye yerine bağış yapın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ece Uslu:Hediye yerine bağış yapın
Abone Olgoogle-news

46 yaşına basacak olan Ece Uslu, doğum gününde arkadaşlarından hediye yerine bağış yapılmasını istedi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru da yayınladı: “9 Eylül doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. İyilik Paylaş sosyal bağış platformu üzerinden Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük, küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle