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Haber Giriş: 11.08.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

“Ece Üner İle Susma” da Serap'ın 3 yaşındaki kızı bulundu

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“Ece Üner İle Susma” da Serap'ın 3 yaşındaki kızı bulundu

Kanal D’nin sunuculuğunu Ece Üner’in yaptığı “Ece Üner İle Susma” programında sevinç gözyaşları döküldü.

Ece Üner İle Susma programının ilk yayın konuğu olan Serap Avcı, 3 yaşındaki kızı Belinay’ın şiddet gördüğü eski eşi Bayram tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Programın daha ikinci yayınında kaçırılan küçük kız Belinay bulundu.

Polis ekipleri, bugün öğlen saatlerinde eski eş Bayram’ın Diyarbakır’daki evine baskın yaptı. Bayram’ın 25 Temmuz’da kaçırdığı 3 yaşındaki Belinay, annesi Serap Avcı’ya teslim edilmek üzere sosyal hizmetler tarafından götürüldü.
Uzman psikiyatrist  Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve  Av. Cengiz Hortoğlu’nun da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 16.00’da canlı yayınla Kanal D’de...

Ece Üner: Bana ses verin, susmayın
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