Ece Seçkin o yoruma kayıtsız kalmadı!

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Ece Seçkin, sözü ve müziği Emrah Karakuyu, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu imzası taşıyan 'Güzelim' adlı yeni şarkısını plajda çektiği kısa video ile duyurdu. Sosyal medyada bikinili pozlar da veren ünlü şarkıcı, bir takipçisinin "Kalça illa ki açık şekilde olacak" şeklindeki yorumuna kayıtsız kalmadı.

Ece Seçkin, tatilden fotoğraflarını Instagram hesabından "Benim haftaya giriş mood'um böyle oldu! Keyifler yerine geldiyse başlıyoruz güzelim. Parti başlasın" mesajıyla yayınladı. Şarkıcının pozlar ve 'Güzelim' klibinden yayınladığı bir kesit sosyal medyada gündem oldu.

"KALÇA İLLA Kİ FOTOĞRAFTA AÇIK ŞEKİLDE OLACAK"

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Bir takipçisi, Ece Seçkin'in paylaşımının altına, "Kalça illa ki fotoğrafta açık şekilde olacak. Şart gibi bir şey oldu bu bazı kızlarda" yorumunda bulundu. Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma "Sizi ne ilgilendiriyor?" deyince eleştiri de bulunan takipçisi "Sen avukat mısın canım?" dedi.

ECE SEÇKİN'DEN TEPKİ

Söz konusu yorumları gören Ece Seçkin yazılanlara kayıtsız kalmadı. Kıyafetine tepki gösteren takipçisine, "Sen avukat mısın?" yanıtını verdi. Seçkin'e sosyal medyada çok sayıda destek mesajı geldi.



ÜNLÜLER DE KIZAR!

Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...

Ünlülerin takipçileriyle yaşadıkları ilginç diyalogları 'yorum ifşa' derledi. İşte onlardan bazıları...

'Estetik yok, kemik yapım değişti'

1995 Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen ve podyumda fırtınalar estiren Demet Şener, 24 yıl önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Şener, fotoğrafın altına "Sanırım yıl 1998-99 zaman çok hızlı geçiyor" notunu düştü. Bir takipçisi Demet Şener'in paylaşımına "Şimdi de çok güzelsiniz ama o zamanlar sade güzelliğiniz bambaşka. Estetik insanı ne kadar da olsa doğal halinden uzaklaştırıyor" yorumunu yaptı.

Demet Şener'den yanıt gecikmedi:

"Estetiğim yok yüzümde ne yazık ki dilimde tüy bitti ama ben 150. kez tekrar yazayım. Sadece dudak dolgum var o da 20 yıldır sanırım. 26 yıldır değişen kemik yapım olabilir mi? 45 yaşına geldim. Elbet değişim olur yüzde"

'BEN PAYLAŞIYORUM DA SİZ GÖRMÜYORSUNUZ'

Hayvanseverliği ile bilinen Pınar Altuğ, kucağında köpek ile verdiği pozu 'Çok seviyorum ve hep seveceğim' notu ile Instagram sayfasında paylaştı.

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Bir takipçisi ünlü oyuncuya"O halde ülkemizin her yerinde hayvan katliamları ve zulüm var. Neden sesinizi çıkarmıyorsunuz bir hayvan sever olarak Pınar Hanım! Hiçbir şey güllük gülistanlık değiş biliyorsunuz değil mi? Bu konudaki fikrinizi sevenlerinizle takipçilerinizle neden paylaşmıyorsunuz?" diye sordu.

Pınar Altuğ ise sitemkar bir dille "Peki acaba ben paylaşıyorum da siz görmüyor olabilir misiniz? Bunu düşündünüz mü?" yanıtını verdi.

BERFU YENENLER: KÜÇÜK MEMELERİMLE MUTLUYUM

Berfu Yenenler tatil fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı fotoğrafının altına 'meme sorunsalı' mesajını yazdı.

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İki çocuk annesi Berfu Yenenler de takipçisine şu cevabı verdi:

"Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmaya da bilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!"

ALEYNA TİLKİ: BEN DE GERÇEK OLDUĞUMA İNANAMIYORUM

Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafa photoshop yaptığını iddia eden kişilere ilginç bir tepki verdi.

Tilki “Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum” dedi.

BARTU KÜÇÜK ÇAĞLAYAN: YETER ARTIK

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Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya aracılığı ile kendisinden para isteyenlere isyan etti.

Ünlü oyuncu sayfasında "Dm'den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik, uzun uzun kötü kötü yazıyorlar bir de. Bir tanesinin özeti 'kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?' bu mu yani ? Aile bitmiş bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!" notunu paylaştı.

Bazı takipçileri Bartu Küçükçağlayan'a "Ya o kadın doğru söylüyorsa?" diyerek tepki gösterdi.

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN SERT ÇIKIŞ

YouTube'da kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve moda hakkında videolar çeken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine doğru bakımla cildinin nasıl sağlıklı olduğunu paylaştı.

Şıkel'i takip eden bir kullanıcı ise "Bu yaşta böyle bir güzellik her eve lazım. Keşke her Türk kadını senin gibi bakımlı ve güzel olsa. O zaman biz de hatunlara boynuz takmayız" yorumunu yaptı.

Takipçisinin yaptığı bu çirkin yoruma sinirlenen Çağla Şıkel, "Keşke siz de bu kadar ayı olmasaydınız" diyerek cevap verdi.

DİDEM UZEL: SEN NASIL BİR ANNESİN!

Didem Uzel, oğlu Aslan'ın fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir takipçisi Uzel'in fotoğrafına sert bir yorumda bulununca ikili arasında söz düellosu yaşandı.

"Bu çocuğu görünce 'pis boğaz' diyesim geliyor nedense... yada 'öğütücü'" yorumuna sinirlenen Uzel takipçisine "Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat, bir bebek için bu yorumu yapabiliyorsunuz! Çok çirkinsiniz çok. İçiniz ziftlenmiş sizin. Yazık." sözleriyle karşılık verdi.

Bunu üzerine sosyal medya kullanıcısı kadının sözleri daha da sertleşti:

"Sana anneliğimle ilgili öyle şeyler anlatırım ki, ağzın açık kalır! Benim anneliğimi sorgulamak ne haddine? Çevremde anneliğim parmakla gösteriliyor bir parça merakın gitmiştir umarım. Ben sadece sevmiyorum bu çocuğu o kadar. İtici geliyor. Her çocuğu sevmek zorunda da değilim. Tekrar söylüyorum bu çocuk obez. O zaman ben de sana sorayım... Nasıl bir annesin de çocuğunu bu kadar pis boğaz yapabildin? bariz sağlıksız besleniyor..."

Okuduklarıyla çılgına dönen Didem Uzel ise açtı ağzını, yumdu gözünü!

"Siz gerçekten bir skandalsınız. Arkadaşıma buraya yorum yazdı diye 'Ben kimin kızıyım biliyor musun k...r' diye mesaj yazmışsınız. Bir kadın olarak yazdıklarınızdan (devamı var) utandık biz. Siz ne kadar iyi bir anneyseniz, ben de okadar iyiyim. Hiçbir anne çocuğu için kötüsünü düşünmez. Sizin başka çocuklara yaklaşımınız karakterinizi ele veriyor. Sevimsiz yada obez olabilir ama onun bana ihtiyacı var. 'Annem' diye ağlıyor. Bir ana kuzusu..." Anlatabildim mi?