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Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e suç duyurusu

#Mehmet Ali Erbil#Ece Ronay#Taciz

KLİBİNDE rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiği iddiasında bulunan ve cep telefonundaki mesaj kayıtlarının görüntülerini yayınlayan Ece Ronay, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na avukatıyla birlikte gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında basına açıklama yapan Ronay, "Ben onu düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz, çay içeriz Mehmet Ali Bey diyerek geciktirdim. Onda ne benim evimin konumu vardır, ne adresim vardır. Ne benimle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüntüsü vardır, ona gönderilmiş. Hiçbir şey yok. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. ’Ben 65 yaşında bir adam olarak, 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim’ demiyor, o da bunu yaptı şunu yaptı. Ben bir kadınım. Ne olursam olayım böyle bir muameleyi hak etmiyorum" dedi.

Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e suç duyurusu

Gazetecilerin, "Para teklifi geldi mi?" sorusuna ise Ronay, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak ve 50 bin lira para teklifinde bulundu" cevabını verdi. Ronay’ın avukatı da "Atılan mesajlar tüm kamuoyu biliyor, savcılığa müracaat yaptık, ses kayıtları ve mesaj içeriklerini dosyaya sunduk. 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdık, tebliğ olmadı. Mağdur edilen bir kadın var, cinsel tacize uğrayan bir kadın var. Top yargıda" diye konuştu.

Ece Ronaydan Mehmet Ali Erbile taciz suçlaması

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#Mehmet Ali Erbil#Ece Ronay#Taciz