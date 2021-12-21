Ece Ronay'dan bebek müjdesi: 2.5 aylık hamileyim!

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2. Sayfa programında 22 Ocak tarihinde nişanlısı Mehmet Bilir'le evleneceğini müjdeleyen Ece Ronay'ın 2.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

"HAMİLEYİM"

Ronay, YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir video çektiklerini ancak daha kurgu aşamasında olduğunu söyledi. Videonun hazırlandığı ofisteki bir çalışanın bunu basına sızdırdığını söyleyen ünlü isim, bebek beklediğini duyurdu:

"Müjdem şu ben 2.5 aylık hamileyim. Bundan dört beş ay önce evlilik teklifi almıştım. Evlilik yolunda olan bir ilişkiydi, 'bebek oldu' diye evlenmiyoruz. Ben bu çocuğu sessiz sedasız bir şekilde aldırsaydım kimsenin haberi olmazdı. Bunun ne kadar büyük günah olduğunu biliyorum. Ben dini nikah yaptım. Mehmet’in hakkını yiyemem o her zaman yanımda oldu. Bazı basın organlarında ‘Mehmet Bilir, Ece’nin üstüne ev yaptı’ haberleri yapıldı. Benim zaten 1.5 milyon değerinde bir evim ve çok da iyi bir arabam var. Benim kalkıp da kimseyle evlenme durumum söz konusu olamaz. Ben bir yıl içinde bir ev ve bir araba aldım."

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NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI!

Öte yandan Ece Ronay'ın yayınladığı videoda 'Evlilik yolunda olduğum' dediği nişanlısı daha önce Mehmet Ali Erbil ile video çekmiş ve birlikte 'olayı kapatalım' demişlerdi.

Bu videoya sinirlenen şarkıcı, "Ben kimsenin böyle saçma bir özrünü kabul etmiyorum. Mehmet Ali Bey yılların kurdu, bizim Mehmet de saf. Kandırıp kullanmış olmalı diye düşünüyorum. Nişanlım Mehmet'in nazik barış teklifini de sonuna kadar reddediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Ronay, "Özür meselesinin benimle hiçbir alakası yok. Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış. Bu arada artık sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullanmıştı.