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Ece Ronay 'tacize uğradım' deyip şikayetçi olmuştu... Mehmet Ali Erbil, tekerlekli sandalye ile adliyede

#Ece Ronay#Mehmet Ali Erbil#Dava

ŞARKICI Ece Ronay'ın taciz şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, savcıya ifade verdi.

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Ece Ronay tarafından "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Ece Ronay tacize uğradım deyip şikayetçi olmuştu... Mehmet Ali Erbil, tekerlekli sandalye ile adliyede

'BÖYLE BİR MUAMELEYİ HAK ETMİYORUM'

Ekim ayında Erbil'den şikayetçi olan Ece Ronay, adliye çıkışında yaşadıklarını anlatmıştı:

"Ben onu düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz, çay içeriz Mehmet Ali Bey diyerek geciktirdim. Onda ne benim evimin konumu vardır, ne adresim vardır. Ne benimle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüntüsü vardır, ona gönderilmiş. Hiçbir şey yok. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. ’Ben 65 yaşında bir adam olarak, 22 yaşında kızımdan küçük kadını Taciz ettim’ demiyor, o da bunu yaptı şunu yaptı. Ben bir kadınım. Ne olursam olayım böyle bir muameleyi hak etmiyorum" dedi.

Ronay, gazetecilerin, "Para teklifi geldi mi?" sorusuna ise , "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak ve 50 bin lira para teklifinde bulundu" cevabını verdi. Ronay’ın avukatı da "Atılan mesajlar tüm kamuoyu biliyor, savcılığa müracaat yaptık, ses kayıtları ve mesaj içeriklerini dosyaya sunduk. 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdık, tebliğ olmadı. Mağdur edilen bir kadın var, cinsel tacize uğrayan bir kadın var. Top yargıda" diye yanıt vermişti...

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