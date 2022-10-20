Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ece Ronay ile mahkemelik olmuştu... Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Ece Ronay Bilir#Zorla Getirme Kararı
Ece Ronay ile mahkemelik olmuştu... Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 15:26

KLİBİNDE oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ve hakkında zorla getirme kararı bulunan Mehmet Ali Erbil sağlık sorunlarını mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. Sanık Mehmet Ali Erbil hakkında tekrar zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Haberin Devamı

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir katılırken, bir önceki celse, hakkında zorla getirme kararı çıkartılan sanık Mehmet Ali Erbil katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Ece Ronay Bilir şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söylerken avukatı, "Sanığın sağlığı sosyal medya platformlarında açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere gayet yerindedir" dedi.

Mehmet Ali Erbil’in avukatı, "Müvekkilin geçirmiş olduğu ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğu ortadadır. Gelecek celse hazır edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Ali Erbil’in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Gözden Kaçmasın

Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya saygınlığımı zedeledi davasıMehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a 'saygınlığımı zedeledi' davasıHaberi görüntüle

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil’in mesajlarının Ece Ronay Bilir’in kişilik haklarını zedeleyecek biçimde hakaret içerdiği, bir başka mesajının ise ’Tehdit’ suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanık Mehmet Ali Erbil’in ’Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ’Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ’Tehdit’ suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden, 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Haberin Devamı

Ece Ronay ile mahkemelik olmuştu... Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ali Erbil#Ece Ronay Bilir#Zorla Getirme Kararı

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren