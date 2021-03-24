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Haber Giriş: 24.03.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Ece Gürsel koronavirüse yakalandı

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Ece Gürsel koronavirüse yakalandı

Ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı.

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Gürsel, yaşadığı süreci böyle anlattı:

Bir yıl direndik ama koronavirüs buyurdu geldi bana... İlk üç gün grip olacak gibi hissettim kendimi.. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. İlaçla  geçirmeye çalıştım, çünkü herhangi bir belirti yoktu. Fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım. Ve test pozitif. İki gündür yorucu geçiriyorum...

Konuşmak çok yorucu oluyor, nefes almak da zor... Çok kötü bir duyguymuş... Tez vakitte geçer inşallah!

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