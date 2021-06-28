Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Arabasını parçalamıştı
Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş, ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne gidip otomobilinin aynalarını parçalamış, ortaya çıkan kamere görüntüleri bir süre gündemi meşgul etmişti. Peki, Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
Kendisine ait bir hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Üniversite yıllarında açtığı hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. 15 yıl süren ilk evliliğini sonlandıran Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2 çocuk babası.