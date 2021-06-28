Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Arabasını parçalamıştı

Kendisine ait bir hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Üniversite yıllarında açtığı hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. 15 yıl süren ilk evliliğini sonlandıran Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2 çocuk babası.

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