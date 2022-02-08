Ece Erken'den yürek yakan paylaşım: Ne çok sevmişim ben seni!

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Yaklaşık yedi ay önce sunucu Ece Erken ile nikah masasına oturan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu mekândan silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Eşinin acısıyla yıkılan Ece Erken zor günler yaşamaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na olan özlemi her geçen gün artan ünlü sunucu yaptığı son paylaşımla duygulandırdı.

Eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Erken yanına, 'Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bil bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın' mesajını düştü.

7 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

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Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Sürpriz bir kararla evlenen ikili güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

KOCAMIN DUASINI YAPTIK

Eşine saldırı düzenleyenlerin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınladı.

Nikah fotoğrafını paylaşan Erken altına şu notu düştü:

"HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

65 BİN LİRA İÇİN OLAMAZ

65 bin lira tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum." dedi.

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