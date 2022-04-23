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Ece Erken'den uyarı: Aile dostumuz

#Ece Erken#Eren Hacısalihoğlu#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Ece Erkenden uyarı: Aile dostumuz
Behlül AYDIN

Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülenince muhabirleri uyardı: “Aile dostumuz, yanlış bir şey yazmayın.”

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ŞAFAK’IN DA ARKADAŞIYDI

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken önceki gün Akmerkez’deydi. Oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile bir kahvecide sohbet ederken objektife yansıyan ünlü sunucu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince açıklama yapma gereği duydu: “Lütfen yanlış bir şey yazılmasın. Eren, Şafak’ın da çok yakın arkadaşıydı. Aile dostumuzdur.”

Ece Erkenden uyarı: Aile dostumuz

KİRALANAN EV DAVALIK OLDU

Ece Erken geçtiğimiz günlerde eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini açıklamış, “Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar” şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Erken, evle ilgili sorular karşısında “Dava süreci var. Avukatım gerekli açıklamayı yapacaktır” demekle yetindi. 

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Ece Erkenden uyarı: Aile dostumuz

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#Ece Erken#Eren Hacısalihoğlu#Şafak Mahmutyazıcıoğlu

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