Ece Erken'den şoke eden iddia: Sahte imza ile sigortadan para istedi

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ECE Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesinin ardından, miras nedeniyle eşinin abisi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini ve ailenin mal kaçırdığını öne sürmüştü.

Konu hakkında konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli, Celal Mahmutyazıcıoğlu’nu savundu, “Mal kaçırma yok. Her şey Naz ve Eda’nın (çocukları). Asıl mal kaçıran başka birisi” dedi. Ardından Ece Erken’in ölen eşi için hayat sigortasından para aldığı öne sürüldü.

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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay evli kaldıErken, Kocadereli’ye “Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey?” diye tepki gösterdi ve Celal Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki iddialarını tekrarladı: “Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan eşime ait olan evleri nasıl kiraya verdi? Tekne nerede? Arabalar nerede? Neden ölümünden 1 ay sonra hepsi satıldı?”

AVUKATIN İMZASINI TAKLİT ETTİ



Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını da öne sürdü ve ona şöyle seslendi:



“Ben şubat ayında ilaçlarla dururken, Şafak’ın Kültür Hukuk ofisinde olan vekaletimi kullanıp sigortalara, savcılığa başvuruda bulundun mu? Vekaletim bulunan Mete Menekşe’nin imzasını taklit ederek sigortalardan para almaya çalıştın mı?”

Avukat Mete Menekşe de şu açıklamayı yaptı: “Ece Erken adına 11.02.2022’de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan müracaat tarafımdan yapılmadığı gibi, dilekçenin altındaki imza da şahsıma ait değildir. Konu hakkında gerekli şikâyet yapılacaktır.”

Reddi mirası geri çekerim

Daha önce reddi miras yaptığını açıklayan Ece Erken, “Adımı anmaya devam ederseniz, reddi mirasımı geri çekerim” diyerek rest çekti.

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Ne tespihmiş!

Eşinden hatıra kalan tespihin bile kendisinden istendiğini öne süren Ece Erken, bu kareyi “Ne tespihmiş arkadaş ya” notuyla paylaştı.

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Ben öyle bir başvuru yapmadım

Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Ece Erken şunları söyledi:

“Şubat ayında ben ilaçlarla ayakta dururken, bunlar sigorta sigorta gezmişler. Olay yeri inceleme raporu olmadan sigortadan para alamıyorsunuz. Raporu benim üzerimden almışlar. Benim adımla alıyorlar ki ‘Ece Erken para kovalıyor’ olsun. Avukatımda vekaletim var. Nasıl bir göz dönmesidir ki; avukatın imzasını taklit ederek başvuru yapıyor ve ismimi kullanıyorlar. Ben hayat sigortasından para alsam bile beni neyle suçlayabilirler? Resmi eşi benim zaten. Mâl varlığının dörtte biri benimdi, ben istemedim. Alsam da bundan kime ne? Ben sigortaya öyle bir başvuru yapmadım. Şafak ocak ayında öldü, şubat ayında onlar yapmış bunu.”