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Haber Giriş: 01.01.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ilişkisini kıskançlık bitirdi!

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ilişkisini kıskançlık bitirdi!
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Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun sunucu Ece Erken’le aşk yaşadığını ilk kez bu köşeden okumuştunuz. Ayrılma haberini ve detaylarını yazmak da yine bana nasip oldu...

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla görüşmeye başlamış ama bu ilişkiyi uzun zaman saklamayı başaramamıştı. Haberin çıkmasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrılırken, Ece Erken’in de sunuculuk yaptığı programdaki işine son verilmişti.

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ilişkisini kıskançlık bitirdi

Duyduğuma göre Ece Hanım’ın kıskançlıkları, Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisinden uzaklaşmasına neden olmuş. Ayrıca işini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ece Erken, başına gelen tüm kötü olaylar nedeniyle sevgilisini suçluyormuş. Bu durum da aralarının iyice bozulmasına yol açmış.
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ilişkisini kıskançlık bitirdi

Bir ara yakın dostu Sezer Dereli’yle birlikte New York’a giden Ece Erken, dönüşte Instagram sayfasından sevgilisinin tüm fotoğraflarını sildi. Aralarındaki tüm iplerin koptuğu da bu olayla ortaya çıktı.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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