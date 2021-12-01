Ece Erken ve Mimar Jale Barahya’nın davası sonuçlandı!

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Jale Barahya 3 yıl önce mahkemeye başvurarak, Ece Erken’in evinin dekorasyonunu beğenmediği için kendisine hakaret ettiğini iddia etmişti. Barahya 15 bin lira tazminat istediği Ece Erken’in kendisi için, “Ben dolandırıldım siz dolandırılmayın. Sözleşmesiz iş yapmayın” dediğini ileri sürmüştü.

DURUŞMA DÜN GÖRÜLDÜ!

Barahya aynı zamanda Ece Erken hakkında hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda da bulundu. Erken geçtiğimiz günlerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında açtığı hakaret davasından beraat etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi de dün görülen duruşmada Barahya’nın tazminat talebini reddetti.