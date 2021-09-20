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Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler oluyor? Dikkat çeken paylaşım!

#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Eymen
Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler oluyor Dikkat çeken paylaşım

Ece Erken 3 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silip soyadını da değiştirince 'boşanıyorlar mı' haberleri gündeme geldi. Eşiyle bir araya gelen Erken ayrılık iddialarına paylaştığı fotoğrafla son noktayı koydu.

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Sunucu Ece Erken, haziran ayında avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Eşi ile nikah fotoğrafını “Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.” notuyla paylaşan Erken, soyadına 'Mahmutyazıcıoğlu'nu ekledi.

Ece Erken imzayı attı soyadını ekledi

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Bir süredir eşi ile görüntü vermeyen Ece Erken yaptığı hamlelerle kafaları karıştırdı. Ünlü sunucu önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırdı. Erken’in bu hareketi, 'evlilik bitiyor mu' sorusunu akıllara getirdi.

FOTOĞRAFLI YANIT

Oğlu Eymen ile tatile çıkan Ece Erken yaptığı paylaşımla dedikodulara son noktayı koydu. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelen Erken, geçirdikleri eğlenceli anlardan fotoğraf paylaşıp altına kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Soyadı kısmına da 'Mahmutyazıcıoğlu' ekleyen ünlü sunucu her şey yolunda mesajı verdi.

Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler oluyor Dikkat çeken paylaşım

 

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#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Eymen