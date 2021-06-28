Ece Erken ve avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi

Ünlü sunucu Ece Erken müjdeyi verdi: 'Biz evlendik'

Sunucu Ece Erken avukat sevgilisiyle nikah masasına oturdu sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Erken nikahtan fotoğraf paylaşıp altına şu notu düştü:

Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş, ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık aşıklar aralarındaki sorunları çözdü. Bugün nikah masasına oturan çift aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.

EVLİLİK KELEPÇE TAKMAK GİBİ

Benan Mahmutyazıcıoğlu’ndan boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan evlilik teklifi aldığını açıklayan Erken, “Evlenmek istiyor musunuz” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Yok desem de evet desem de yalan olur. Evlilik konusunda kafam çok karışık. İki kere evlenip boşandım. Şimdi ki beraberliğimden de evlilik teklifi aldım. Ama evlilikten korkuyorum. Evlilik konusunda başarılı değilim. Sevgiliyken kapıyı vurup gidiyorsun, öyle bir gücün var ama evliyken yok. Sanki kelepçe takmak gibi geliyor bana. Çok sevdiğin insanla evlenmek çok ayrı bir şeydir eminim. Kapım evliliğe aralık ama tam açık değil.”

ARABASINI PARÇALAMIŞTI!

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne gidip otomobilinin aynalarını parçalamıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

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