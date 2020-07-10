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Haber Giriş: 10.07.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Ece Erken, tebligatı almamak için sudan çıkmıyor

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Ece Erken, tebligatı almamak için sudan çıkmıyor
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Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum’da tatil yaparken, evine tebligat üstüne tebligat gidiyor!

Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Hanım, hem otomobiline zarar verdiği hem de koruma kararına uymadığı gerekçesiyle Erken’e iki ayrı dava açtı.

Artık daha fazla yazmayayım diyorum ama Ece Erken’le ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor! Ünlü sunucunun, evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.
Erken, sonrasında yaptığı açıklamalarda Şafak Bey’in boşandığını söylemişti. Ancak belgelerle bunun doğru olmadığını kanıtlamıştım.

Ece Erken, tebligatı almamak için sudan çıkmıyor

Benan Mahmutyazıcıoğlu mahkemeye başvurarak koruma kararı aldırdı.
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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