Ece Erken, tebligatı almamak için sudan çıkmıyor

Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Hanım, hem otomobiline zarar verdiği hem de koruma kararına uymadığı gerekçesiyle Erken’e iki ayrı dava açtı.

Artık daha fazla yazmayayım diyorum ama Ece Erken’le ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor! Ünlü sunucunun, evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

Erken, sonrasında yaptığı açıklamalarda Şafak Bey’in boşandığını söylemişti. Ancak belgelerle bunun doğru olmadığını kanıtlamıştım.

