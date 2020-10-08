Ece Erken sevgilisi savundu: Avukat tehdit eder mi!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişkisi hakkındaki sorulara “Ben çok mutluyum” yanıtını veren Ece Erken, sevgilisinin geçtiğimiz günlerde fotoğraflarını çeken muhabirleri tehdit etmesi hakkında ne düşündüğü sorulunca ilginç bir yanıt verdi: “Ne tehdidi? Avukat tehdit eder mi! Fotoğraf çekerken izin almadıkları için sadece kızdı.”





