Son Güncelleme:
Ece Erken sevgilisi savundu: Avukat tehdit eder mi!
Ece Erken geçen salı Nişantaşı’nda kuaföre giderken görüntülendi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişkisi hakkındaki sorulara “Ben çok mutluyum” yanıtını veren Ece Erken, sevgilisinin geçtiğimiz günlerde fotoğraflarını çeken muhabirleri tehdit etmesi hakkında ne düşündüğü sorulunca ilginç bir yanıt verdi: “Ne tehdidi? Avukat tehdit eder mi! Fotoğraf çekerken izin almadıkları için sadece kızdı.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle