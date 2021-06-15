MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Kelebek Haberleri Magazin HaberleriEce Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor
GeriMagazin Ece Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Umut ÜNVER
Haber Giriş: 15.06.2021 - 07:43 | Son Güncelleme:

Ece Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ece Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor

Sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ve avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla Bodrum tatiline devam ediyor.

Mahmutyazıcıoğlu’nun Türkbükü’ne demirlediği lüks guletinde görüntülenen çift, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Ece Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor

Erken, oğluyla kuğu şeklindeki deniz yatağında şakalaştığı sırada Mahmutyazıcıoğlu, tekneye geçerek güneşlendi.

Ece Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor

Erken, görüntülendiğini fark edince muhabirlere selam verip soluğu sevgilisinin yanında aldı.

Ece Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi