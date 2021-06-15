Umut ÜNVER
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Ece Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor
Sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ve avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla Bodrum tatiline devam ediyor.
Mahmutyazıcıoğlu’nun Türkbükü’ne demirlediği lüks guletinde görüntülenen çift, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Erken, oğluyla kuğu şeklindeki deniz yatağında şakalaştığı sırada Mahmutyazıcıoğlu, tekneye geçerek güneşlendi.
Erken, görüntülendiğini fark edince muhabirlere selam verip soluğu sevgilisinin yanında aldı.