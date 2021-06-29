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Haber Giriş: 29.06.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Ece Erken imzayı attı soyadını ekledi!

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Ece Erken imzayı attı soyadını ekledi!

Ece Erken ile uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ikinci kez nikâh masasına oturdu.

Sunucu, avukat sevgilisiyle nikâh gününde çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak mutlu haberi verdi.

Erken çektirdikleri bu fotoğrafın altına “Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” notunu düştü.

Ece Erken imzayı attı soyadını ekledi

Törene çok az sayıda davetli katıldı. Nikah sonrası tebrikleri kabul eden Erken sosyal medya hesabına 'Myazıcıoğlu' soyadını ekledi.

Ece Erken imzayı attı soyadını ekledi

 

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