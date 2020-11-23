Ece Erken: İlişkimiz güzel gidiyor

Bir süredir Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olan sunucu, evlilik sorularına, “İlişkimiz güzel gidiyor, kısmet” yanıtını verdi. Erken, sevgilisinin gazetecilere tepkili olması hatırlatılınca ise “Alıştırdım onu. Artık tepki göstermiyor” dedi.



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