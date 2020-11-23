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Haber Giriş: 23.11.2020 - 09:06 | Son Güncelleme:

Ece Erken: İlişkimiz güzel gidiyor

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Ece Erken: İlişkimiz güzel gidiyor
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Ece Erken, önceki gün Akmerkez’deydi. “Çok acelem var. Daha oyuncakçıya gideceğim” diyen Erken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Bir süredir Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olan sunucu, evlilik sorularına, “İlişkimiz güzel gidiyor, kısmet” yanıtını verdi. Erken, sevgilisinin gazetecilere tepkili olması hatırlatılınca ise “Alıştırdım onu. Artık tepki göstermiyor” dedi.

Ece Erken: İlişkimiz güzel gidiyor

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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