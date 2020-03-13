Ece Erken çıldırdı... Arabalara saldırdı, aynaları kırdı

ECE Erken’in avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü sunucu çıkan haberler üzerine ilişkiyi kabul etmişti. Avukatın eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, dün Instagram hesabında, evinin önünde duran arabaların dikiz aynalarını kıran sarışın bir kadının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı. Mahmutyazıcıoğlu, videonun altına yazdığı notla o kadının Ece Erken olduğunu ima etti: “Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları.” Benan Mahmutyazıcıoğlu, bu görüntülerle mahkemeye başvurup Ece Erken hakkında koruma kararı aldırdığını da açıkladı.



İNKÂR EDEBİLİR



Olayın 10 gün önce yaşandığını söyleyen Benan Mahmutyazıcıoğlu, “Ece Hanım inkâr edebilir, şimdiye kadar her şeyi inkâr ettiği gibi. Olay sonrası koruma kararı aldırdım. Psikolojik baskıya uğradım. Çevreme karşı zor duruma düştüm. Yargı önünde hesap verecek” dedi. Mahmutyazıcıoğlu ayrıca eşinin kendisine “Keşke bu görüntüleri paylaşmasaydın” dediğini söyledi.



Şafak-Benan Mahmutyazıcıoğlu

Ece Erken: Karışık bir durum var

Ece Erken, “Görüntülerdeki kadın siz misiniz?” sorusuna gözyaşları içinde yanıt verdi: “Karışık bir durum var, bizim de anlamadığımız. Bu konuda Şafak Bey gerekli açıklamayı yapacak.”