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Ece Erken'in eÅŸi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu geÃ§tiÄŸimiz ocak ayÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, Ã¼nlÃ¼ avukatÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ece Erken ile MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ailesini karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmiÅŸti.

Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun eski eÅŸi Benan Kocadereli'nin, kalan miras iÃ§in "Mal kaÃ§Ä±rma yok. Mal kaÃ§Ä±rma deÄŸil onun adÄ± her ÅŸey Naz ve Eda'nÄ±n. AsÄ±l mal kaÃ§Ä±ran baÅŸka birisi" yorumunu yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda eski kayÄ±nbiraderi Celal MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile birbirine giren Ece Erken, bu kez Benan Kocadereli'yi hedef aldÄ±.

Erken, sosyal medya hesabÄ±nda konuyla ilgili bir mesaj yayÄ±nladÄ±:

"EÄŸer bÃ¶yle bir yorum veya cevap verildiyse mahkemede ispat edilcek bu bir! Daha mal tespiti davasÄ± sonuÃ§lanmadan tapusu, her ÅŸeyi eÅŸime ait olan evi, evleri mirasÃ§Ä± olmadÄ±ÄŸÄ± halde hukuksuzca nasÄ±l kiraya verdi? Kira elden mi alÄ±nÄ±yor? Tekne nerede? Teknedeki seabob bile alÄ±nmÄ±ÅŸ kullanÄ±lÄ±yor. Demeki ki miras aslÄ±nda kabul edilmemiÅŸ ama mahkemenin haberi yok. Åžafak'a ait arabalar nerede? Neden Ã¶lÃ¼mÃ¼nden 1 ay sonra hepsi satÄ±ldÄ±? Abiyle anlaÅŸmalÄ± mÄ± yÃ¼rÃ¼yor her ÅŸey... EÄŸer ortada bÃ¶yle bir aÃ§Ä±klama varsa pazartesi ilk iÅŸ ÅŸikayetÃ§i olacaÄŸÄ±m ve ispata davet edeceÄŸim."

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REDDÄ° MÄ°RAS YAPIYORUM

Åžafak MahmutyazÄ±coÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndanÂ ' EÅŸimin saatini bile istediler' diyen Ece Erken, mayÄ±s ayÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtan bir karar aldÄ±.

MirasÄ± kabul etmeyeceÄŸini duyuran Ece Erken, "EÅŸimi Ã§ok sevdim ve onu Ã¶zlemle anÄ±yorum ama rahmetli eÅŸimi yÄ±llardÄ±r gelir kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶ren ve rahmetli olduktan sonra hala gÃ¶rmeye devam eden bu kÃ¶tÃ¼ insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ±ydÄ±k, Ã¶yle kalacaÄŸÄ±z. Reddi miras yapÄ±yorum herkese sevgi ve saygÄ±larÄ±mla" dedi.

EÅžÄ°NÄ°N SOYADINI SÄ°LDÄ°

Zor gÃ¼nler yaÅŸayan ve eÅŸine olan Ã¶zlemini her fÄ±rsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.

ÃœnlÃ¼ sunucu sosyal medya hesaplarÄ±ndan 'MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu' soyadÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

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Bir takipÃ§isi Ece Erken'e 'EÅŸinizin soyadÄ±nÄ± neden sildiniz?' diye sordu. Erken ise 'YaÅŸananlardan sonra bazÄ± akrabalarÄ±yla aynÄ± soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±mamak iÃ§in. Her gÃ¼n daha daiÄŸrenÃ§ ÅŸeyler duyuyorum' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

HAYATIM BOYUNCA KALBÄ°MDE OLACAKSIN

Ece Erken sosyal medya hesabÄ±nda eÅŸi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile videosunu ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Erken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere "Ã‡ok Ã¶zledim Åžafak'Ä±m. Eminim yukarÄ±dan, cennetten bizi izliyorsun. Oradan bile elinden geleni yaparsÄ±n sen. KeÅŸke bir anda gelsen. Åžafak'Ä±m adamdÄ±. Ã‡evresinde tek adam yoktu. O adamdÄ±! HayatÄ±m boyunca kalbimde olacaksÄ±n." notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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