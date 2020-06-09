Ece Çeşmioğlu kimdir nereli kaç yaşında?

Ece Çeşmioğlu magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Oyuncu Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, Ev adlı sinema filminde (Alper Özyurtlu/Caner Özyurtlu) rol aldı. Oynadığı tv dizilerinden birkaçı; Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İki Aile, Söz dizisidir.

Özgür Yalım’ın yönettiği “Macbeth”, Ülkü Duru’nun yönettiği “Cumartesi, Pazar, Pazartesi” ve Yiğit Setdemir’in yönettiği “360” adlı sözsüz oyun mezuniyet projelerinden birkaçıdır. Kayhan Berkin’in yönettiği “Dogville” oyununda “Grace” karakteriyle oyunculuk performansını göstermektedir.

Ece Çeşmioğlu'nun boyu 1,63'tür.