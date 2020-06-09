Ece Çeşmioğlu kimdir nereli kaç yaşında?
Ece Çeşmioğlu, belirli dönemlerde magazin gündeminde yer alması dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Oyuncu Taner Ölmez ile evlilik yolunda ilk adımı atan Ece Çeşmioğlu, TRT 1 ekranlarında Tutunamayanlar dizisinde boy gösteriyor. Peki, Ece Çeşmioğlu kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Ece Çeşmioğlu magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Oyuncu Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, Ev adlı sinema filminde (Alper Özyurtlu/Caner Özyurtlu) rol aldı. Oynadığı tv dizilerinden birkaçı; Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İki Aile, Söz dizisidir.
Özgür Yalım’ın yönettiği “Macbeth”, Ülkü Duru’nun yönettiği “Cumartesi, Pazar, Pazartesi” ve Yiğit Setdemir’in yönettiği “360” adlı sözsüz oyun mezuniyet projelerinden birkaçıdır. Kayhan Berkin’in yönettiği “Dogville” oyununda “Grace” karakteriyle oyunculuk performansını göstermektedir.
Ece Çeşmioğlu'nun boyu 1,63'tür.
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