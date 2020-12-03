Ebru Yaşar'ın okulu eğitime hazır
Diyarbakır’da yaptırılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu tamamlandı. 4.5 milyon liraya mâl olan okulda müzik atölyesi, basketbol sahası, teknoloji sınıfı, kütüphane ve konferans salonu da bulunuyor.
KİLOMETRELERCE YÜRÜMEYECEKLER
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Sanayi Mahallesi’nde inşa edilen 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu eğitime hazır. Okul sayesinde bölgede yaşayan öğrenciler, 5 kilometre uzaklıktaki okula yürümek zorunda kalmayacak. Okulda müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu da bulunuyor.
İLKOKUL ÖĞRETMENİ MÜDÜR OLDU
Ebru Yaşar’ın eşi işadamı Necat Gülseven tarafından yaptırılan okulun kurucu müdürlüğünü, işadamının ilkokul öğretmeni Bülent Özer üstlendi. Özer, “Çok heyecanlıyım. Bu bölgede ortaokul bulunmadığı için öğrenciler okula gitmekte zorlanıyordu. Bu okul onlar açısından büyük şans” dedi.
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