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Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:09 | Son Güncelleme:

Ebru Yaşar'ın okulu eğitime hazır

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Ebru Yaşar'ın okulu eğitime hazır
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Diyarbakır’da yaptırılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu tamamlandı. 4.5 milyon liraya mâl olan okulda müzik atölyesi, basketbol sahası, teknoloji sınıfı, kütüphane ve konferans salonu da bulunuyor.

KİLOMETRELERCE YÜRÜMEYECEKLER

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Sanayi Mahallesi’nde inşa edilen 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu eğitime hazır. Okul sayesinde bölgede yaşayan öğrenciler, 5 kilometre uzaklıktaki okula yürümek zorunda kalmayacak. Okulda müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu da bulunuyor.

Ebru Yaşarın okulu eğitime hazır

İLKOKUL ÖĞRETMENİ MÜDÜR OLDU

Ebru Yaşar’ın eşi işadamı Necat Gülseven tarafından yaptırılan okulun kurucu müdürlüğünü, işadamının ilkokul öğretmeni Bülent Özer üstlendi. Özer, “Çok heyecanlıyım. Bu bölgede ortaokul bulunmadığı için öğrenciler okula gitmekte zorlanıyordu. Bu okul onlar açısından büyük şans” dedi.

Ebru Yaşarın okulu eğitime hazır


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