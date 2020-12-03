Ebru Yaşar'ın okulu eğitime hazır

KİLOMETRELERCE YÜRÜMEYECEKLER

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Sanayi Mahallesi’nde inşa edilen 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu eğitime hazır. Okul sayesinde bölgede yaşayan öğrenciler, 5 kilometre uzaklıktaki okula yürümek zorunda kalmayacak. Okulda müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu da bulunuyor.



İLKOKUL ÖĞRETMENİ MÜDÜR OLDU

Ebru Yaşar’ın eşi işadamı Necat Gülseven tarafından yaptırılan okulun kurucu müdürlüğünü, işadamının ilkokul öğretmeni Bülent Özer üstlendi. Özer, “Çok heyecanlıyım. Bu bölgede ortaokul bulunmadığı için öğrenciler okula gitmekte zorlanıyordu. Bu okul onlar açısından büyük şans” dedi.





