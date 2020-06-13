Ebru Yaşar: Cem ateşten gömleği giymiş

“Şarkının 14 yıl sonra yeniden viral olması, pandeminin bana bonusu oldu” diyen Ebru Yaşar, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz’ın da Twitter’da bu şarkıyı paylaştığı hatırlatılınca “Cem Yılmaz ateşten gömleği giymiş. İkisi de çok tatlı, çok yakışıyorlar. Umarım mutlu olurlar” diye konuştu.