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Ebru Yaşar: Cem ateşten gömleği giymiş
Ebru Yaşar önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Yeni klibinin çekimlerinde giymek için kıyafet bakmaya geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Ateşten Gömlek” şarkısının yıllar sonra yeniden gündeme gelmesi hakkında konuştu.
“Şarkının 14 yıl sonra yeniden viral olması, pandeminin bana bonusu oldu” diyen Ebru Yaşar, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz’ın da Twitter’da bu şarkıyı paylaştığı hatırlatılınca “Cem Yılmaz ateşten gömleği giymiş. İkisi de çok tatlı, çok yakışıyorlar. Umarım mutlu olurlar” diye konuştu.
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