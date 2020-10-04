Ebru Yaşar, Bismil’e okul yaptırdı

31 EKİM’DE AÇILIYOR

Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven’den eğitime destek. Çift, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde evlerinden uzaktaki okula gitmek için saatlerce yürüyen öğrencilerin yardımına koştu, nüfusun en kalabalık olduğu Sanayi Mahallesi’ne okul yaptırdı. Ebru Yaşar’ın adını taşıyan 12 derslikli okul, 31 Ekim’de kapılarını öğrencilere açacak.



TEKNOLOJİ SINIFI DA VAR

Ebru Yaşar İlköğretim ve Ortaokulu’nda 12 dersliğin yanı sıra teknoloji sınıfları, laboratuvar ve kütüphane var. Bismilli çocuklar, hem modern bir binada teknolojinin olanaklarından yararlanarak eğitim görecek hem de okula ulaşmak için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalmayacak.

