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Haber Giriş: 04.10.2020 - 08:20 | Son Güncelleme:

Ebru Yaşar, Bismil’e okul yaptırdı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Ebru Yaşar, Bismil’e okul yaptırdı
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde okula gitmek için saatlerce yol yürümek zorunda kalan öğrencilerin yardımına Ebru Yaşar koştu. Ünlü şarkıcı, adını taşıyan 12 derslikli bir okul yaptırdı.

31 EKİM’DE AÇILIYOR
Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven’den eğitime destek. Çift, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde evlerinden uzaktaki okula gitmek için saatlerce yürüyen öğrencilerin yardımına koştu, nüfusun en kalabalık olduğu Sanayi Mahallesi’ne okul yaptırdı. Ebru Yaşar’ın adını taşıyan 12 derslikli okul, 31 Ekim’de kapılarını öğrencilere açacak.

Ebru Yaşar, Bismil’e okul yaptırdı

TEKNOLOJİ SINIFI DA VAR
Ebru Yaşar İlköğretim ve Ortaokulu’nda 12 dersliğin yanı sıra teknoloji sınıfları, laboratuvar ve kütüphane var. Bismilli çocuklar, hem modern bir binada teknolojinin olanaklarından yararlanarak eğitim görecek hem de okula ulaşmak için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalmayacak.
Ebru Yaşar, Bismil’e okul yaptırdı

 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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