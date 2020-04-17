Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti

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Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Pars'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajları yayınladılar:

IŞIN KARACA: Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin...

O kadar üzüldüm ki...

Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik...

Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu...

DENİZ SEKİ: Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...

YEŞİM SALKIM: Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya rabbim bu acıyı yaşatmasın. Sevgili Ebru Allah size sabır versin başın sağ olsun

MERAL KAPLAN: Allah kimseyi evladından ayırmasın. Çok üzgünüm. Başın sağ olsun

HİLAL CEBECİ: Ebru Şallı'ya Allah sabır versin, çok büyük bir acı, Allah yardımcısı olsun minik melek oğlu Pars mekanı cennet olsun, o kadar üzüldüm ki anlatamam.







