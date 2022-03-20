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Ebru Şallı'dan o iddialara fotoğraflı yanıt

#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#BOŞANMA
Ebru Şallıdan o iddialara fotoğraflı yanıt

Üç yıldır evli olan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un boşanmak üzere olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü

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İşadamı Uğur Akkuş’un maddi zorluklar yaşadığı iddia edilmiş ve Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı için hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Ebru Şallı’nın sosyal medya profilinde eşinin soyadı “Akkuş”u kaldırmasıyla, çiftin boşanacağı iddia edilmişti.

Uğur Akkuş kızı Aden Su’nun 9'uncu doğum gününü yakın dostlarının katılımı ile bir parti ile kutladı. Funloft’ta yapılan doğum günü partisine Akkuş ve Şallı ailesinin tüm bireyleri bir araya geldi.

Ebru Şallıdan o iddialara fotoğraflı yanıt

HEPİNİZİ SEVİYORUM
Doğum günü pastasını Ebru şallı, Uğur, Aden Su ve Emiralp birlikte kesti.
Doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları, “adenimiz”,“hepinizi seviyorum”, “sevimli beybiler” etiketiyle paylaşan Ebru Şallı,  evliliğinde sorun olmadığı mesajını verdi.
Ebru Şallıdan o iddialara fotoğraflı yanıt

FARKINDA DEĞİL
Önceki gün Ebru Şallı adına açıklama yapan menajeri Özlem Erçağlar, iddiaları yalanladı. Oğlu Beren’in İstanbul’a geldiğini söyleyen Erçağlar, “Çok mutlu, her şey gayet iyi. Instagram’da soyadının çıkarıldığının farkında bile değil” dedi.

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#BOŞANMA

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