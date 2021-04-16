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Haber Giriş: 16.04.2021 - 08:37 | Son Güncelleme:

Ebru Şallı'dan oğlu Pars Tan'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlar: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum

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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün birinci yıl dönümünde Pars'ı Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.

Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı.

Videoda Pars'ın "Benim güzel anneciğim, ben sen kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor.

Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafına ise "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu düştü.

Ebru Şallıdan oğlu Pars Tanın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlar: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum

CENAZEYE AİLE KATILDI
Pars Tan’ın cenazesi Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı. 9 yaşındaki Pars'ın "Ponçik sen hep benimlesin" yazılı mezar taşı kahretti.

Ebru Şallıdan oğlu Pars Tanın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlar: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum

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Parsın vedası ünlü isimleri de yasa boğmuştu: Seni kelebek kalbinden öpüyorum...
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'MÜCADELE EDİYORUZ' DEMİŞTİ

Ebru Şallı, 2019 yılı mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.

Ebru Şallıdan oğlu Pars Tanın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlar: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum

'BU ACIYLA BAŞETMEYE ÇALIŞIYORUM'

Ebru Şallı, geçtiğimiz kasım ayında A Para'da ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu'na konuk olmuş ve Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını, bu acıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlatmıştı...

"Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum."

"Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı.Ben de onu devam ettiriyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü."

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Ebru Şallının oğlu Parsın hayali gerçek oluyor
Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın hayali gerçek oluyor

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