Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Kavuşmak güzeldir, sarılmak da
Küçük oğlu Pars'ı geçtiğimiz nisan ayında toprağa veren Ebru Şallı, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl boyunca mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.
Oğlunun yokluğuna alışmaya çalışan ve oldukça zor günler geçiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından Pars ile fotoğraflarını paylaştı. Oğluyla sarılarak güldükleri fotoğrafları paylaşan Şallı, "Kavuşmak güzeldir, sarılmak da... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum Poncigim" notunu düştü.
Paylaşım binlerce beğeni alırken takipçiler Şallı'ya destek mesajları verdi.
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