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Haber Giriş: 04.05.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede...

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Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede...
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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti.

Şallı, uzun bir aradan sonra Instagram sayfasında duygusal bir paylaşım yaptı.

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Parsın mezar taşı kahretti..
Pars'ın mezar taşı kahretti..

Sosyal medyada hızla yayılan 'anne kedi hastalanan yavrusunu hastaneye getirdi' caps'ini paylaşan Ebru Şallı fotoğrafa "Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notunu düştü.

Harun Tan: Sonra gömdük ne varsa içimize...
Harun Tan: Sonra gömdük ne varsa içimize...

Ebru Şallıdan duygulandıran paylaşım: Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede...

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