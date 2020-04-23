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GeriMagazin Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım... 23 Nisan'ı Pars'ın görüntüleri ile kutladı
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Haber Giriş: 23.04.2020 - 09:08,Son Güncelleme:

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım... 23 Nisan'ı Pars'ın görüntüleri ile kutladı

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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıldır mücadele ettiği hastalıkla savaşını 16 Nisan'da kaybetti.

Geçtiğimiz hafta sonu oğlunu toprağa veren Şallı, 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde Pars'ı ağırlamıştı.

Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Instagram sayfasında paylaştığı o görüntülerle kutladı.

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Ebru Şallı ve Harun Tan’ın evlat acısı... Parsın mezar taşı kahretti..
Ebru Şallı ve Harun Tan’ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti..
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Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...
'Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...'
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Seni kelebek kalbinden öpüyorum Pars...
'Seni kelebek kalbinden öpüyorum Pars...'

 

 

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