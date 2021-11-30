Ebru Şallı'dan babası Şükrü Şallı'ya veda

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Ünlü menken Ebru Şallı’nın babası 64 yaşındaki Şükrü Şallı, dün gece evinde vefat etti. Uzun süredir Akciğer kanseri ile mücadele eden Şallı, kansere yenik düştü. Dün gece evinden uyurken bir anda fenalaşan Şallı, uykusunda vefat etti.

Babasının vefat ettiğini öğrenen Ebru Şallı İlk uçakla Bodrum'a gitti. Şükrü Şallı, Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan Sudi Özkan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Mumculardaki Yeniköy Mezarlığına defnedildi

Babasının tabutuna dokunan Şallı, gözyaşlarını tutamadı. Ebru Şallı, babasının kanser hastası olduğunu ifade ederek, “Akciğer kanseriydi maalesef, önceki akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı. Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten çok iyi bir insandı babam, uyurken olması açıkçası mutlu etti beni. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, her gün konuşurduk babamla” dedi.

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'PONÇİĞİM SENİ EN GÜZEL YERE ALDI BİLİYORUM'

Instagram hesabından babasıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşarak vefat eden oğlunu anan Şallı, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" notunu yazdı. Şallı'nın paylaşımını gören ünlü isimler peş peşe yorum yaparak taziye dileklerinde bulundu.