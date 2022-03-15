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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un romantik anları...

#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Hande Erçel
Ebru Şallı ve Uğur Akkuşun romantik anları...

Magazin dünyasının ünlü isimleri İstanbul’da yağan karın tadını çıkarmaya devam ediyor. İşte sosyal medyada kar manzaraları...

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Kar altında romantizm

Los Angeles’tan dönen Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışını romantik dakikalara dönüştürdü.

Hafta sonu İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışının tadını çıkaran Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, romantik anlar yaşadı. Boğaz’da kar altında yürüyüş yapan çift, bu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Uzun süre işleri nedeniyle kaldıkları Los Angeles’tan yeni dönen çift, Amerika’daki keyifli anlarının fotoğraflarını da paylaşmıştı. Çiftin büyük beğeni toplayan romantik anları, Boğaz’ın ardından yemek yemeye gittikleri Swissotel içindeki Chalet restoranında da devam etti.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuşun romantik anları...

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Buse Varol

Buse Varol, oğlu Burak’la birlikte karda eğlenceli anlar yaşadı. Karların üzerine oğluyla birlikte uzanarak poz veren Varol, o kareleri “Kışı çok seviyorum” notuyla yayınladı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuşun romantik anları...

Hande Erçel

Oyuncu Hande Erçel, kar yerken çektiği videosunu Instagram’da yayınladı. Oyuncunun bu videosu büyük ilgi gördü.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuşun romantik anları...

Aslı Enver

Aslı Enver, tek başına yürüyüşe çıktı. Çektiği selfie’yi oyuncu kar emoji’siyle paylaştı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuşun romantik anları...

Aybüke Pusat

Kar keyfini çıkaran ünlülerden Aybüke Pusat, yayınladığı bu karenin altına “Pazar günleri İstanbul’u gibi” notunu düştü.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuşun romantik anları...

Cansen Yeni

Cansen Yeni, eşi Burak Kut ile karlar altında poz verdi. Yeni, bu kareyi “Kar romantizmi” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuşun romantik anları...

Özge Özder

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Oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızı Luna ile birlikte karlı havanın tadını çıkardı. Özder, çektirdikleri hatıra fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuşun romantik anları...

Ümit Sayın

Müzisyen Ümit Sayın, geçtiğimiz kasım ayında dünyaya gelen kızı Dua ile birlikte karlar üzerinde fotoğraf çektirdi. Eşi Eda Sayın’ın çektiği bu kareyi müzisyen, “Kar yağarken bal topladım, adı Dua” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuşun romantik anları...

 

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Hande Erçel

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