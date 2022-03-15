Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un romantik anları...

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Kar altında romantizm

Los Angeles’tan dönen Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışını romantik dakikalara dönüştürdü.

Hafta sonu İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışının tadını çıkaran Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, romantik anlar yaşadı. Boğaz’da kar altında yürüyüş yapan çift, bu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Uzun süre işleri nedeniyle kaldıkları Los Angeles’tan yeni dönen çift, Amerika’daki keyifli anlarının fotoğraflarını da paylaşmıştı. Çiftin büyük beğeni toplayan romantik anları, Boğaz’ın ardından yemek yemeye gittikleri Swissotel içindeki Chalet restoranında da devam etti.

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Buse Varol

Buse Varol, oğlu Burak’la birlikte karda eğlenceli anlar yaşadı. Karların üzerine oğluyla birlikte uzanarak poz veren Varol, o kareleri “Kışı çok seviyorum” notuyla yayınladı.

Hande Erçel

Oyuncu Hande Erçel, kar yerken çektiği videosunu Instagram’da yayınladı. Oyuncunun bu videosu büyük ilgi gördü.

Aslı Enver

Aslı Enver, tek başına yürüyüşe çıktı. Çektiği selfie’yi oyuncu kar emoji’siyle paylaştı.

Aybüke Pusat

Kar keyfini çıkaran ünlülerden Aybüke Pusat, yayınladığı bu karenin altına “Pazar günleri İstanbul’u gibi” notunu düştü.

Cansen Yeni

Cansen Yeni, eşi Burak Kut ile karlar altında poz verdi. Yeni, bu kareyi “Kar romantizmi” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Özder

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Oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızı Luna ile birlikte karlı havanın tadını çıkardı. Özder, çektirdikleri hatıra fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Ümit Sayın

Müzisyen Ümit Sayın, geçtiğimiz kasım ayında dünyaya gelen kızı Dua ile birlikte karlar üzerinde fotoğraf çektirdi. Eşi Eda Sayın’ın çektiği bu kareyi müzisyen, “Kar yağarken bal topladım, adı Dua” notuyla sosyal medyada paylaştı.