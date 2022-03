Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş boşanıyor mu? Şaşırtan değişiklik!

Haberin Devamı

AKKUŞ'U SİLDİ

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı iddia edildi. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı. Şallı’nın bu hamlesi kafaları karıştırdı. Çiftin sevenleri ‘boşanıyorlar mı’ yorumunda bulundu.

Boşanma haberlerinin ardından Ebru Şallı ve Uğur Akkuş sessizliklerini koruma kararı aldı.

BOĞAZ’DA ROMANTİK ANLAR

Boşanma iddiaları magazin gündeminde şoke etkisi yarattı. Sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını silen Ebru Şallı eşiyle çekildiği video ve fotoğrafları ise Instagram adresinde tutmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles’tan dönen Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışını romantik dakikalara dönüştürmüştü. Boğaz’da kar altında yürüyüş yapan çift, bu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı...

BEN DE ŞAŞIRIYORUM ARTIK!

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'un 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

Akkuş, hakkında ortaya atılan 'dolandırıcılık' iddiaları karşısında şu açıklamayı yapmıştı: "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil. Ben de şaşırıyorum artık.

Ayinesi iştir kişinin söze bakılmaz, yapacak bir şey yok. Bu konu ile ilgili hiç konuşmadım. Çünkü aslı astarı olmayan şeyler.

Geçen kalp krizi geçirdiğime dair bir haber çıkmıştı. Annem aradı, bayağı üzülmüş. Hanımla devamlı Los Angeles'a gidiyoruz, işlerimiz var. Zaten bir ayağımız Amerika'da mecbur gidiyoruz. Her gittiğimizde de böyle şeyler konuşuluyor. Bundan sonra umarım konuşulmaz.

Bizim 1960'tan beri Arap aleminde işlerimiz var. Ticaret yaptığımızdan dolayı ticari davalarımız olabilir. 1934 yılından beri ticaretteyiz. Herkesin alacak verecek davaları olabilir. Bunları farklı yorumlamak farklı bir şekilde lanse etmek yanlış. Bunları yazan arkadaşlara da üzülüyorum."