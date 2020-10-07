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Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:50 | Son Güncelleme:

Ebru Şallı: Sezen’in yeri çok ayrı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Ebru Şallı: Sezen’in yeri çok ayrı
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Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’la birlikte önceki akşam Yeniköy’deki Fiko adlı mekandan çıkarken objektife takıldı.

Muhabirlerle sohbet eden ünlü model, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nde oğlu Pars’ın mezarının başına iki kedi yuvası koyduran Sezen Aksu’ya teşekkür etti.

Konuşurken gözleri dolan Şallı, “Sezen’in benim için çok ayrı bir yeri var. Her zaman arayıp destek oluyor” dedi. Dizi teklifleri aldığını da açıklayan Şallı, “Birçok proje geliyor. Bakalım belki olur, ben de ancak kendime geliyorum” dedi.

Ebru Şallı: Sezen’in yeri çok ayrı

Ebru Şallı, Bodrum’a yerleştiğini söyledi: “Çalışmayı çok seviyorum ama biraz emekli hayatına geçeceğim. Gelip gideceğiz ama orada yaşarız diye düşünüyorum.”
Ebru Şallı: Sezen’in yeri çok ayrı


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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