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İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 16:07,Son Güncelleme:

Ebru Şallı oğlu Pars'ın mezarına bileklik ve çiçek bıraktı

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Ebru Şallı, bugün ziyarete gittiği oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktı.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Kilyos mezarlığına defnedilen oğlu Pars Tan'ın mezarını bugün ziyaret etti. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.

Ebru Şallı oğlu Parsın mezarına bileklik ve çiçek bıraktı


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Ebru Şallı oğlu Parsa seslendi: Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...
Ebru Şallı oğlu Pars'a seslendi: Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...


Ebru Şallı oğlu Parsın mezarına bileklik ve çiçek bıraktı



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