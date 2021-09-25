Ebru Şallı, oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı: Ben bu melekle 9 yıl yaşadım!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Tarihi proje başlıyor Dünyaya tanıtıldı... Piramitlerle yarışacakTarihi proje başlıyor! Dünyaya tanıtıldı... Piramitlerle yarışacak#Taş Tepeler
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Yerden yere vurdu Oyun zekası yetersiz, felaket, ızdırap...Yerden yere vurdu! "Oyun zekası yetersiz, felaket, ızdırap..."#Beşiktaş
Boğazda büyük panik 2 yük gemisi çarpıştıBoğaz'da büyük panik! 2 yük gemisi çarpıştı#Gemi
Dünya merkezlerinin gözü bu görüşmede olacakDünya merkezlerinin gözü bu görüşmede olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece iki sorun var Acaba Kılıçdaroğlu...Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece iki sorun var! Acaba Kılıçdaroğlu...#Kürt Sorunu
Almanya tarihi seçime kilitlendi Türkler kime oy verecekAlmanya tarihi seçime kilitlendi! Türkler kime oy verecek?#Almanya
Bu kadarı da olmaz dedirtti Tacizci avukattan skandal savunma'Bu kadarı da olmaz' dedirtti! Tacizci avukattan skandal savunma#Taciz
AVMye afişini astırdı... Civarda oturan eski sevgililerime eziyetAVM'ye afişini astırdı... 'Civarda oturan eski sevgililerime eziyet!'#İrem Derici
Ben bu melekle 9 yıl yaşadım... İyi ki doğdun oğlum'Ben bu melekle 9 yıl yaşadım... İyi ki doğdun oğlum!'#Ebru Şallı
Konut harekâtı başlıyor Emlak Konuttan domino etkisi yaratacak projelerKonut harekâtı başlıyor! Emlak Konut'tan domino etkisi yaratacak projeler#Emlak Konut GYO
Üniversitelilerin yüzde 65ten fazlası çift doz aşılı'Üniversitelilerin yüzde 65'ten fazlası çift doz aşılı'#Erol Özvar
Altay, Beşiktaştan zirveyi söktü aldıAltay, Beşiktaş'tan zirveyi söktü aldı#Altay
Mektuptaki ilk aşkın izleriMektuptaki ilk aşkın izleri#Mektup
Beşiktaşta büyük kabus Tam 14 isim...Beşiktaş'ta büyük kabus! Tam 14 isim...#Beşiktaş
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Ebru Şallı, oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı: Ben bu melekle 9 yıl yaşadım!

#Ebru Şallı#Pars Tan#Harun Tan
Ebru Şallı, oğlu Parsın doğum gününü kutladı: Ben bu melekle 9 yıl yaşadım

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl nisan ayında kaybettiği oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı...

Haberin Devamı

Erbu Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetti.
Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

Ebru Şallı, oğlu Parsın doğum gününü kutladı: Ben bu melekle 9 yıl yaşadım

Her fırsatta 'Ponçiko'ya olan özlemini dile getiren Şallı, sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı.
Ebru Şallı, fotoğrafların altına "Seni tarifsiz seviyorum Ponciğim... İyi ki doğdun meleğim benim... Doğum günün kutlu olsun! İyi ki seni doğurmuşum... Bana yaşattığın her şey için, mesajların ve işaretlerin için sana teşekkür ederim... Eşsiz kokun hep hücrelerimde benimle hep , her an meleğim... Tüm Türkiye şahit oldu meleklerde yaşar..." notunu düştü.

Ebru Şallı, oğlu Parsın doğum gününü kutladı: Ben bu melekle 9 yıl yaşadım


"HİÇ KOLAY DEĞİL"

Haberin Devamı

Ebru Şallı yaşadıklarını Mother’s Life dergisine anlatmıştı:

“Hayatta durmaya çalışıyorum. Hiç kolay değil yaşamayanın anlayabileceği gibi bir durum yok ortada. Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum.Ve bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ettirip daha fazlasını da yapacağım gücüm yettikçe"

Ebru Şallı, oğlu Parsın doğum gününü kutladı: Ben bu melekle 9 yıl yaşadım

'O HASTANE ODASI BENİM İÇİN CENNET BAHÇESİYDİ'

Ebru Şallı, Gökhan Çınar’ın sunduğu “Katarsis” programına konuk olduğunda gözyaşlarına hakim olamamıştı...

"Tanıyan Pars’tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı. Boyun ağrısı üzerine hastaneye gittik. Doktorlar bir hafta boyunca çabalamalarına rağmen tam olarak sorunun ne olduğunu bulamadılar, kan tahlillerinin iyi çıkmasına rağmen ağrısında bir değişiklik olmadı. Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı. Meğer ağrıları zaman zaman yaşıyormuş ve 'geçer' diye düşünüp söylemiyormuş. İlk defa okulda ağladığı bir an oldu, ağrısı çok fazlaydı. Çok hızlı ilerleyen bir türdü..."

Ebru Şallı, oğlu Parsın doğum gününü kutladı: Ben bu melekle 9 yıl yaşadım

Haberin Devamı

'VERDİĞİM İLİK YÜZDE 100 TUTTU'

"2.5–3 yıllık süreçte tedavi ile çok güzel cevaplar aldığımız dönemler oldu. Cevap vermesi büyük bir şeydi. Bıraktığımız an tekrar hızlı şekilde atak yaptı, ağrılar başladı. Doktor aynı protokolü uygulayamayacağı için kemik iliği nakline geçmemize karar verdi...Dünyada bu iliği bulamadık. Aile bireylerine bakıldı. Bende literatürde olmayan bir doku çıktı ve o doku Pars’ta da vardı. Doktor 'iliğiniz tutmuyor ama bu doku sizde var ve Pars’ta da olduğuna göre bir anlamı var' dedi. İlik dahil her şeyimi vermek istiyordum. İlik verdim...Çok başarılı bir nakil gerçekleştirdiler. İlik yüzde 100 tuttu."

Haberin Devamı

Ebru Şallı, oğlu Parsın doğum gününü kutladı: Ben bu melekle 9 yıl yaşadım

'KİMSEYE ANLATMADIK'

"Bu mutlu haberi alıp, evimize geçtik. Herkes çok sevindi ve 'artık bir şey olmaz' dedik. Olmayan çok var çünkü. B negatif kan bulmak çok zordu...Bir yandan ünlü biri olmak zor ve çocuğa böyle bir anı bırakmak istemiyordum. O yüzden kimseye anlatmadık, paylaşmadık. O hastane odasında o kadar güzel günlerimiz geçti ki. O hastane odası benim için cennet bahçesiydi.Pars görünmez oldu işte. Ben onun hakkında konuşurken her zaman böyle ağlamam, sık sık yanına giderim, güzel şeyler konuşurum, gülerim. Acımı daha farklı yaşıyorum. Kimseye bunun hesabını vermek zorunda değilim. Benim onunla aramda olan diyalogu, duyguyu kimse bilemez."

Ebru Şallının Pars özlemi: Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar... İşte o an

İlgili Haber:Ebru Şallı'nın Pars özlemi: Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar... İşte o an!

Ebru Şallı: Oğlum için her şeyi denedim

İlgili Haber:Ebru Şallı: Oğlum için her şeyi denedim

Ebru Şallı'dan oğlu Pars Tan'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlar: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldumEbru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün birinci yıl dönümünde Pars'ı Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.
daha fazla video içinEbru Şallı'dan oğlu Pars Tan'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlar: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Şallı#Pars Tan#Harun Tan