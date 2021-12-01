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Ebru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!

#Ebru Şallı#Lenfoma#Şükrü Şallı
Ebru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar

8 yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz yıl nisan ayında yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, birkaç gün önce de baba acısıyla yıkıldı. Ünlü mankenin babası Şükrü Şallı, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.  Şallı'nın önceki gün babasını son yolculuğuna uğurladıktan sosyal medya hesabından ürün reklamı yapması bazı takipçilerinin tepkisine neden oldu.

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Bu tepkiler karşısında isyan eden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı: 

Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar... 'Pes dedirtir' vallahi. Hep mi her şeyin altından bir kötülük çıkarılır. Önce bir başsağlığı dilemeyi öğren. İnsan olmayı beceremiyorsun anladım da dene yani en azından. Senin de annen baban var değil mi? Nihayetinde sen de bir anne babadan doğdun. Azıcık bir Allah korkusu olsun!

Bu arada arkamda koca bir sevgi seli, ordu var; beni yalnız bırakmayan, destekleyen... Başsağlığı dileyen herkese sonsuz teşekkürlerimi ve sevgimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizi çok seviyorum. Kalplerimiz hep bir...

Ebru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar


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#Ebru Şallı#Lenfoma#Şükrü Şallı

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