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Haber Giriş: 11.05.2021 - 07:14 | Son Güncelleme:

Ebru Şallı iddialara böyle cevap verdi: Gayrimenkul zengini olmam gerekiyor

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Ebru Şallı iddialara böyle cevap verdi: Gayrimenkul zengini olmam gerekiyor

Ebru Şallı hakkında ortaya atılan iddialara kendi YouTube kanalında yanıt verdi.

Ünlü yıldız, eşi Uğur Akkuş’un evlilik yıldönümü hediyesi olarak kendisine villa aldığı haberinin doğru olmadığını söyledi:

“Öyle bir şey yok. Sürekli ev alınıyor bana. Uğur’la beraber olmaya başladığımızdan beri 7 tane ev almış olması gerekiyor bana. Bir de Amerika’da aldı diye çıktı, 8 tane falan ev oldu. Benim gayrimenkul zengini olmam gerekiyor. Herkes bir rahatlasın ev almadı.”

Ebru Şallı iddialara böyle cevap verdi: Gayrimenkul zengini olmam gerekiyor

Eşiyle evlilik sözleşmesi yaptıklarını da itiraf eden Şallı, “Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı ama bu kendi aramızda. Herhangi bir resmi noterden imzalanmadı yani. Tek bir maddelik sözleşme. Ama bunun ne olduğunu açıklayamıyorum sizlere maalesef” diye konuştu.

44 yaşındaki eski model, uyku felci olduğu haberlerini de yalanladı: “Son bir yıldır iyi uyuyamıyordum. Bu haber çok konuşuldu. Haber çıktıktan sonra hatta bizim Uğur’la aramızda çok komik bir konuşma geçti, ‘o sen değil miydin’ dedim ona. Çünkü Uğur uyku felci oldu. Her hastanede uyku bozuklukları diye bir merkez var. Sorunu bulmak için sizi makinelere bağlıyorlar. Ama oraya ben değil, Uğur gitti. Hatta randevusunu ben aldım. Bir gece orada uyudu.”

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