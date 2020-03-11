Ebru Şallı borcunu ödemeyen Sinan Akçıl'ı mahkemeye verdi!

Ebru Şallı oğullarının babası Harun Tan’dan 2013’te boşandıktan sonra 2015’te Sinan Akçıl ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişki 2017’de olaylı şekilde bitmişti. Aradan 3 yıl geçti; Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile evlendi.

Sinan Akçıl’ın hayatına Burcu Kıratlı girdi ama eski sevgililerin arasındaki hesaplaşma sona ermedi. Ebru Şallı, Sinan Akçıl’ı borcunu ödememek ile suçladı.

İddiaya göre; Sinan Akçıl birlikte oldukları dönemde Ebru Şallı’ya 230 bin TL kredi çektirdi. Ayrılık zamanı bu paranın ödenmesi için protokol imzaladılar.



230 bin TL'lik borç

Ne var ki, popçu anlaşmaya uymadı. Elinde senetleri olan Ebru Şallı mahkemeye başvurdu. Sinan Akçıl parayı ödemezse, İstanbul İcra Müdürlüğü hakkında 230 bin TL’lik haciz işlemi başlatacak. (Posta)