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Magazin
Haber Giriş: 11.02.2021 - 08:51 | Son Güncelleme:

Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerika'da olabiliriz

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Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerika'da olabiliriz
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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

Amerika yolcusu
Eşi Uğur Akkuş çocuklarıyla Kartalkaya’da tatil yaparken Ebru Şallı, Nişantaşı’nda görüntülendi. Yaklaşan Sevgililer Günü için eşine hediye aldığı öğrenilen ünlü model, “Artık daha fazla Amerika’da olabiliriz. Uğur’un orada evi var” dedi.

Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerikada olabiliriz

Yeni dövme
Hadise önceki gün dövmelerine bir yenisini daha eklemek için dövme sanatçısı Müge Bilir’in stüdyosundaydı. Şarkıcı, sol bileğine dövme yaptırdı.

Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerikada olabiliriz

Dubai’de kutlama
Hazal Filiz Küçükköse, gittiği restoranda kendisine özel yapılan tatlı servisini Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu ayrıca doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği yararına bir yardım kampanyası başlattı.

Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerikada olabiliriz

Aşı oldu
Bodrum’da yaşayan Fedon, koronavirüs aşısı oldu. 74 yaşındaki ünlü sanatçı aşı olurken çekilen karesini “Aşımı da oldum şimdi korona düşünsün” notuyla Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerikada olabiliriz

Alışveriş öncesi yürüyüş
Ünlü oyuncu Murat Akkoyunlu, eşi Esra Akkoyunlu ve kızları Mira’yla önceki gün Vadistanbul’daydı. Ailecek alışverişe çıktıklarını söyleyen Akkoyunlu, “Kızımız Mira evde kalmaktan çok bunaldı. Bu sebepten alışveriş öncesi biraz yürüyüş yapıyoruz” dedi.

Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerikada olabiliriz

Yeni proje gizliliği
Oyuncu Kadir Doğulu önceki gün Etiler’de görüntülendi. Doğulu’nun elindeki notlar dikkat çekti. Yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen oyuncu, herhangi bir açıklama yapmak istemedi. İş toplantısına geldiğini ifade eden Doğulu, daha sonra bir binaya giriş yaptı.

Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerikada olabiliriz

Saç bakımı
Şarkıcı Derya Uluğ önceki akşam Etiler’de bir saç tasarımı merkezi çıkışı görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Uluğ, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü şarkıcı, “Saçıma bakım yaptırdım. Dökülmeye karşı güçlendirmeye çalıştım” dedi.

Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerikada olabiliriz

Albüm nisanda
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Yeni albümü için yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen şarkıcı, “Malum şartlardan dolayı birçok piyasa gibi müzik sektörü de ciddi yara aldı. Biz de bu süreci lehimize çevirip, daha çok üretip çalışmaya devam ettik. Şu sıralar yeni albüm hazırlığı içerisindeyiz. Nasipse nisan ayı gibi yeni albümüm müzikseverlerle buluşmuş olacak” dedi.

Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerikada olabiliriz

 

 

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