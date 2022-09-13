Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ebru Şahin'in mesajı Eda Ece'yi kızdırmıştı... Aynı dizide rol almışlar!

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Şahin#Eda Ece#Yasak Elma
Ebru Şahinin mesajı Eda Eceyi kızdırmıştı... Aynı dizide rol almışlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 07:34

A Milli Basketbol Takımı’nın Fransa ile oynadığı maçın ardından yaşadıkları gerginlikle gündeme gelen Ebru Şahin ve Eda Ece’nin daha önce aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Basketbol camiasının iki ünlü “yenge”si arasında sert rüzgârlar esiyor. Cedi Osman’la evli olan Ebru Şahin’in Buğrahan Tuncer’e yönelik tepkisinin ardından, Tuncer’le ilişki yaşayan Eda Ece’nin ne yapacağı merak ediliyordu. Ece, Şahin’i Instagram’da takip etmeyi bıraktı. İki oyuncunun geçmişte aynı seti paylaştığı ve “Yasak Elma” dizisinde birlikte rol aldıkları ortaya çıktı.

Ebru Şahinin mesajı Eda Eceyi kızdırmıştı... Aynı dizide rol almışlar


‘ART NİYETLİ, NANKÖR’ MESAJI

A Milli Basketbol Takımı, Fransa’ya yenilerek Avrupa Şampiyonası’na veda edince Cedi Osman kaçırdığı şutlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Takım arkadaşı Buğrahan Tuncer “İkinci defa oluyor bu” diyerek Cedi Osman’ı eleştirince, Ebru Şahin de “Art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör, evet” şeklinde bir paylaşım yapmıştı. İşte o paylaşım, Ebru Şahin’le Eda Ece’nin arasını açtı.

Gözden Kaçmasın

Milliler kaybetti yengeler kapıştı Ebru Şahin ve Eda Ece arasında gerilim...Milliler kaybetti yengeler kapıştı! Ebru Şahin ve Eda Ece arasında gerilim...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Şahin#Eda Ece#Yasak Elma

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles