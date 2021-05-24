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Haber Giriş: 24.05.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan evlilik planı

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Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan evlilik planı

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman ikilisinden evlilik haberi geldi.

Hercai dizisinde Reyyan Sadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin dizinin final yapmasının ardından basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu Maldivler’de aldı. 

Ebru Şahin ve Cedi Osmandan evlilik planı

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Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin’in evlilik planı yaptığı yakın çevresi tarafından konuşuluyor. 

Çift 25 Haziran 2022 tarihinde Çeşme’de düzenlenecek bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Ebru Şahin ve Cedi Osmandan evlilik planı

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