Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında!

#Ebru Şahin#Cedi Osman#Melek Mosso
Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Haberin Devamı

Çeşme’de balayı

Geçen hafta Makedonya’da evlenen ve Çeşme’de düğün yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman, balayına aynı adreste devam ediyor. Çift önceki gün Fun Beach’te arkadaşlarıyla buluştu. Denize girerken görüntülenen iki ünlü isim, daha sonra akşam yemeğine çıktı. (Deniz BOY)

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında

Konserlere mola

Melek Mosso konser temposuna kısa bir mola verip soluğu Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te aldı. Plajda cep telefonunu elinden düşürmeyen şarkıcı, çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaştı. (Kamil SÜMER)

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında

Haberin Devamı

Bodrum romantizmi

Işın Karaca, bayramın ilk günü Bodrum’daki Palmalife Hotel’in içinde yer alan Sek Bodrum’da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı ertesi gün de Gölköy’deki bir plajda sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile görüntülendi. 4 yıldır birlikte olan çift, iskelede romantik anlar yaşadı. (Kamil SÜMER)

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında

Roman’ın deniz keyfi

Tatil için Çeşme’yi tercih eden Öykü Karayel ve Can Bonomo, önceki gün oğulları Roman ile plajdaydı. Çift, öğle sıcağında Roman’ı denize sokarak serinletti. O keyifli anlar böyle görüntülendi. (Deniz BOY)

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında

İkizler suyla buluştu

Gökçen-Murat Aşık çifti, Bodrum’da ikiz bebekleriyle görüntülendi. Türkbükü’ndeki Üzüm Kızı Beach’te kızları Bella ve oğulları Boğaç Metin’le birlikte denize giren çift keyifli dakikalar yaşadı. (Kamil SÜMER)

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Şahin#Cedi Osman#Melek Mosso

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo