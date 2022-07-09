Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de evlendi... İşte muhteşem düğünün perde arkasında yaşananlar

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Önceki gün Çeşme’deki Fly-Inn Beach’te gerçekleşen düğünde temsili nikâhı Acun Ilıcalı kıydı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünden eğlenceli anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Gelin arabası Amerika’dan uçarak geldi



Düğünün en dikkat çeken detaylarından biri, gelin arabası olarak kullanılan Lamborghini’ydi. Cedi Osman’ın 1 milyon dolarlık lüks aracını Amerika’dan uçakla getirttiği öğrenildi.

Gördüğüm an bittim



Ebru Şahin’i gelinlikle ilk kez gördüğünü söyleyen Cedi Osman, “Çok güzel olmuş, bayıldım. Onu gördüğüm an bittim zaten” dedi.

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Ebru Şahin düğün günü nedimeleriyle keyifli saatler geçirdi.

Gecede Behzat Gerçeker’in şefliğini yaptığı ENBE Orkestrası sahneye çıktı...