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Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de evlendi... İşte muhteşem düğünün perde arkasında yaşananlar

#Ebru Şahin#Cedi Osman#Düğün
Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşmede evlendi... İşte muhteşem düğünün perde arkasında yaşananlar

Makedonya’da evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman, Çeşme’de düğün yaptı. Davette gelin arabası ilgi odağı oldu.

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Önceki gün Çeşme’deki Fly-Inn Beach’te gerçekleşen düğünde temsili nikâhı Acun Ilıcalı kıydı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünden eğlenceli anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Gelin arabası Amerika’dan uçarak geldi

Düğünün en dikkat çeken detaylarından biri, gelin arabası olarak kullanılan Lamborghini’ydi. Cedi Osman’ın 1 milyon dolarlık lüks aracını Amerika’dan uçakla getirttiği öğrenildi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşmede evlendi... İşte muhteşem düğünün perde arkasında yaşananlar

Gördüğüm an bittim

Ebru Şahin’i gelinlikle ilk kez gördüğünü söyleyen Cedi Osman, “Çok güzel olmuş, bayıldım. Onu gördüğüm an bittim zaten” dedi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşmede evlendi... İşte muhteşem düğünün perde arkasında yaşananlar

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Ebru Şahin düğün günü nedimeleriyle keyifli saatler geçirdi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşmede evlendi... İşte muhteşem düğünün perde arkasında yaşananlar

Gecede Behzat Gerçeker’in şefliğini yaptığı ENBE Orkestrası sahneye çıktı...

Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşmede evlendi... İşte muhteşem düğünün perde arkasında yaşananlar

 

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#Ebru Şahin#Cedi Osman#Düğün

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