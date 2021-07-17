Son Güncelleme:
Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika tatiline çıktı
Oyuncu Ebru Şahin, bir yılı aşkın süredir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Sevgililer geçtiğimiz gün tatile çıktı ve Afrika'ya gitti.
Ebru Şahin, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Yerli halkla birlikte dans eden ikili o anları da Instagram'da paylaştı.
Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin dizinin final yapmasının ardından basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu Maldivler’de almıştı...