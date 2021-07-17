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Haber Giriş: 17.07.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika tatiline çıktı

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Oyuncu Ebru Şahin, bir yılı aşkın süredir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Sevgililer geçtiğimiz gün tatile çıktı ve Afrika'ya gitti. 

 Ebru Şahin, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Ebru Şahin- Cedi Osman aşkı proje mi
Ebru Şahin- Cedi Osman aşkı proje mi?

Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika tatiline çıktı

Ebru Şahin aileye girdi
Ebru Şahin aileye girdi!

Yerli halkla birlikte dans eden ikili o anları da Instagram'da paylaştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika tatiline çıktı

 Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin dizinin final yapmasının ardından basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu Maldivler’de almıştı...

 

 

 

 

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