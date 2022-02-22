Ebru Şahin: Cedi Osman'ın yanımda olması en güzel hediye

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Ebru Şahin ve Cedi Osman önceki gün Zekeriyaköy’de görüntülendi.

Cedi Osman, 14 Şubat Sevgililer Günü’yle ilgili soru üzerine o günü ayrı geçirdiklerini söyledi: “Ben Amerika’daydım. Bizim için 14 Şubat, 16 Şubat oldu. Telafi ettik.” Ebru Şahin de hediye sorusuna şöyle yanıt verdi: “Cedi’nin İstanbul’a gelmesi, şu an yanımda olması en güzel hediye.” (Behlül AYDIN)

Ebru Şahin’e geçtiğimiz eylül ayında evlenme teklif eden Cedi Osman, düğün için “Planlı bir şey yok şu an. En doğru zamanda olacaktır” dedi.

Oxford’dan davet aldı

“Konuşanlar” programıyla ünlenen komedyen Hasan Can Kaya, Avrupa turnesine devam ederken, Oxford Üniversitesi’nden davet aldı.

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Hasan Can Kaya, bugün Oxford’da “Evrensel Mizah” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşide Kaya’nın komedi tekniği ele alınacak.

“Dünyada herkesi güldürebilen mizah nedir?” sorusunun da masaya yatırılacağı söyleşiyi izleyecek akademisyen ve öğrenciler, siyah kravat takacak.

38 beden oldum çünkü âşığım

“Karfest” kapsamında Kartepe’de sahneye çıkan İrem Derici, Cem Belevi’ye aşkını haykırdı: “Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım?”

Cem Belevi’yle fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak ilişkisini ilan eden İrem Derici, konser öncesi aşk sorularına “Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım? Gerçekten çok seviyorum” yanıtını verdi. Zayıfladığı gözlenen şarkıcı, kilo vermesinin nedeninin de ‘aşk’ olduğunu söyledi: “Sadece âşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum, çünkü âşığım.”

Yeni aşkı

Coşkun Sabah’ın eski eşi ve kızlarının annesi Ceyda Okay, yeni bir aşka yelken açtı. Okay, bir süredir işadamı Hür Evcil’le birlikte.

İlişkiyi, Hür Evcil’in sosyal medya paylaşımları ele verdi. Aşkını gözlerden uzak yaşamak isteyen Ceyda Okay paylaşımlardan rahatsız olunca, Evcil fotoğrafları kaldırdı. Eski Türkiye güzeli Ceyda Okay daha önce galerici Murat Güven’le aşk yaşamış, ilişkisi bir süre önce sona ermişti.

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Ana kraliçe iyi ki doğdu

Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz’ün doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutladı.

Hadise, kutlama pozlarının altına “Ana kraliçenin doğum günü kutlu olsun” diye yazdı. Fotoğraflarda ünlü şarkıcının, sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kardeşinin düğününe annesiyle birlikte katıldığı detayı da ortaya çıktı.

Misafirlerini gezdirdi

Berkay önceki akşam İstinye’de görüntülendi.

Berkay “Misafirlerim geliyor şimdi. Onları gezdireceğim” dedi. Şarkıcı, konserlerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi: “Sahnede seyircinin enerjisini alıyorum. 2 saat ben de onlarla beraber eğleniyorum.” (Deniz BOY)

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Sahnede güldürecekler

Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Ayşenil Şamlıoğlu ve Reha Özcan’ın rol aldığı “İki Kişilik Hırgür” 22 Şubat’ta Enka ve 28 Şubat’ta DasDas sahnesinde.

Absürt tiyatronun önde gelen temsilcilerinden Eugène Ionesco’nun yazdığı oyun, 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan toplumsal erozyonu, şiddetin ve umutsuzluğun bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini esprili bir şekilde anlatıyor.

Tiyatro karın doyurmuyor

Esra Sönmezer önceki gün Etiler’deydi. Oyuncu, uzun bir süre tiyatro sahnesinde yer almak istemediğini ifade etti...

“Günümüz şartlarında tiyatro oynamak çok zor. Pandemide radikal kararlar aldım ve artık gelen tiyatro tekliflerinin hiçbirini kabul etmiyorum. Çünkü oturduğum sitenin aidatından daha düşük bir parayla sanat yapmak istemiyorum. Sigorta yok, yol parası yok, yemek bazen... Tiyatro karın doyurmuyor. Dizi ve filmlerden daha çok para kazandım.” ■ Behlül AYDIN